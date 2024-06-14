В Подмосковье завершился основной период сдачи ОГЭ

14 июня в Московской области завершился основной период ОГЭ. Школьники написали экзамены по биологии, информатике, литературе и физике. В аттестации приняли участие более 17,1 тысяч учащихся, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Самый популярный предмет для сдачи в этот день — информатика, его сдали более 7,1 тыс. девятиклассников региона. Свыше 5 тыс. школьников приняли участие в экзамене по биологии, а по физике и литературе — более 4 тыс. выпускников.

В регионе было организовано 272 пункта сдачи экзаменов, а процесс контролировал 561 наблюдатель.

Результаты ОГЭ будут доступны не позднее 27 июня. Ознакомиться с ними выпускники смогут в своих школах, а также в личном кабинете участника экзамена на сайте регионального центра обработки информации. Для тех, кто по уважительной причине не смог принять участие в аттестации, предусмотрены резервные дни: 25 и 26 июня, а также 1 и 2 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.