В Подмосковье завершился экспертный десант программы «Классная страна»

С 17 по 19 февраля в городском округе Лобня на базе колледжа «Подмосковье» проходил выездной экспертный десант международной программы «Классная страна». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Мероприятие, направленное на развитие детского образовательного туризма, объединило школьников, представителей образовательных учреждений, органов власти и экспертов в сфере туризма.

На церемонии открытия перед участниками выступили заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима и директор проектов дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Жанна Кадылева.

В ходе обсуждений спикеры отметили важность развития образовательного туризма как новой перспективной сферы. «Очень важно развивать образовательный туризм в регионе. Это достаточно новая ниша, которая вписывается в рамки воспитательного процесса в образовании», — отметила Лариса Сулима.

Также Жанна Кадылева подчеркнула важность проекта для системы образования. «Хочу особенно подчеркнуть: в «Классной стране» дети — не пассивные туристы. Они сами участвуют в создании программ путешествий. Такие образовательные программы путешествий — мощная обучающая база, наполненная эмоциями и новыми знаниями. Они помогают детям стать увереннее в себе и подготовиться ко взрослой жизни», — сказала она.

Практическая часть программы включала командную работу по разработке концепций образовательных туров, образовательный трек по медийному сопровождению и продвижению туристических программ при поддержке «Газпром-Медиа», а также создание учебно-методических комплексов с учетом предложений школьников.

«Очень интересный опыт мы получили, работая с ребятами из команды Раменского округа. Мы вместе разрабатывали PR-кампанию для нашего маршрута, нашли общий язык и новых друзей», — поделилась впечатлениями участница образовательного трека «История и патриотизм» и учащаяся Мало-Вяземской школы Одинцовского городского округа Алиса Стафий.

Финалом мероприятия стала презентация разработанных концепций образовательных программ путешествий. Проекты вызвали большой интерес у экспертов и станут основой для дальнейшего развития направления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.