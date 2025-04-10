В Подмосковье зарегистрировано 1315 очных площадок для «Диктанта Победы»

В этом году регион активно готовится к проведению всероссийской акции «Диктант Победы», которая состоится 25 апреля. Масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны состоится в седьмой раз. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что в этом году «Диктант Победы» пройдет в рамках юбилейной даты — 80-й годовщины со дня Великой Победы.

«Диктант пройдет 25 апреля на сотнях площадок по всему региону. В этой ежегодной акции принимают участие десятки тысяч жителей Подмосковья. В прошлом году тестирование прошли порядка 60 тысяч человек. В этом году, уверен, желающих будет еще больше. Также к диктанту подготовлены 9 уникальных площадок. Среди них: музей „Бородино“, аэропорт „Шереметьево“, Перемиловская высота, Государственный Военно-Технический Музей, музей „Зоя“, — рассказал Брынцалов.

В список уникальных площадок также вошли: Военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», Российский университет кооперации, центр «Авангард» в парке «Патриот», Главное управление Росгвардии по Московской области.

«Локации символизируют героизм и мужество нашего народа в годы войны, а также служат важными образовательными центрами, где можно узнать больше о событиях того времени», — сказал Брынцалов.

Как подчеркнул региональный координатор партпроекта «Историческая память», депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев, «Диктант Победы» помогает сохранить историческое наследие и память о героях Великой Отечественной войны. В условиях стремительного течения времени и изменения общественного сознания, такие инициативы, по его словам, становятся особенно актуальными.

«Мы должны помнить, что история — это не просто даты и факты, это судьбы людей, их переживания и мужество. „Диктант Победы“ помогает нам сохранить эти истории в нашем сознании и сердцах, чтобы они никогда не были забыты», — отметил Вшивцев.

Первый заместитель Секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын добавил, что каждая площадка будет оборудована всем необходимым для комфортного проведения Диктанта, а также организованы дополнительные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи.

«Мы продолжаем прорабатывать площадки в школах, библиотеках и культурных центрах, чтобы обеспечить доступность для всех желающих. Каждый день региональный исполнительный комитет регистрирует новые места для написания исторического теста. На данный момент зарегистрировано 1315 площадок», — сообщил Перепелицын.

Подготовиться к «Диктанту Победы» помогут тренировочные тесты на сайте акции диктантпобеды.рф.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.