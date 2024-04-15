В Подмосковье зарегистрировано 1 188 площадок для «Диктанта Победы»

26 апреля «Единая Россия» проведет самое масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны – «Диктант Победы». Он пройдет уже в шестой раз. Ежегодно к международному патриотическому диктанту присоединяются десятки тысяч жителей и гостей Московской области.

«В прошлом году количество участников «Диктанта Победы» составило более 60 тысяч человек. Двое жителей нашего региона вошли в число федеральных победителей. В соответствии с условиями акции, они приглашены на парад Победы, который пройдет 9 мая в Москве, на Красной площади», – рассказал секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Диктант одновременно начнут писать в 12:00 по московскому времени. Сделать это можно онлайн на сайте диктантпобеды.рф, а также очно. Для этого в Подмосковье на данный момент подготовлено 1 188 площадок. Они располагаются в музеях, школах, библиотеках. Найти ближайшее место можно также на официальном сайте проекта.

«Кроме этого, региональным отделением «Единой России» подготовлены 9 уникальных площадок. В этом году в их число возвращается Перемиловская высота. Также диктант будут писать в музее памяти Зои Космодемьянской, в Партизанской деревне парка «Патриот», в Государственном историко-художественный музее «Новый Иерусалим», Военно-Техническом музее в Черноголовке, Музее «Бородино», – добавил Игорь Брынцалов.

Также уникальными площадками в этом году станут: Российский университет кооперации, региональное отделение Росгвардии и аэропорт Шереметьево.

Фото - © «Диктант Победы»/Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

«Ежегодно, для удобства наших жителей, мы открываем все большее число площадок. В целом масштаб акции показывает, что в России знают и гордятся своей историей, а память о подвиге наших предков бережно передается из поколения в поколение», – подчеркнул Брынцалов.

В этом году основной блок вопросов посвятят 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, выходу советских войск на границы, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим юбилейным датам. Всего участникам в течение 45 минут предстоит ответить на 25 вопросов.

Подготовиться к «Диктанту Победы» помогут и тренировочные тесты на сайте акции диктантпобеды.рф. «Волонтеры Победы» традиционно проводят в онлайн-формате две интерактивные исторические интеллектуальные игры на знание военной истории для учащихся старших классов общеобразовательных организаций – «1418» и «Наша Победа».

Фото - © «Диктант Победы»/Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

Организаторами акции выступают «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество при содействии Минпросвещения России, Рособрнадзора, Россотрудничества, «Молодая Гвардия Единой России», Российского союза ветеранов, Минобороны, МВД, Росгвардии, МЧС и др.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.