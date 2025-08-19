В Подмосковье заработала новая мера поддержки

Подать заявление о включении апартаментов в реестр апартаментов региона и снизить налог на имущество теперь можно онлайн. Право подать заявление имеют юридические лица, указанные в Законе МО № 151/2004-ОЗ: занимающиеся управлением жилой и нежилой недвижимостью, застройщики, генеральные подрядчики, управляющими закрытых ПИФов. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Апартаменты включаются в реестр, если они указаны в разрешении на ввод здания в эксплуатацию и имеют площадь менее 250 кв. м. После вступления в реестр налог на имущество организаций снижается на 95% (если кадастровая стоимость является налоговой базой) и на 93% (если расчет ведется по среднегодовой стоимости имущества) — согласно ст. 26.42 и 26.46 закона МО № 151/2004-ОЗ.

Как подать заявление:

Перейдите на геопортал Подмосковья;

Авторизуйтесь в разделе «Личный кабинет застройщика»;

Откройте раздел «Все услуги»;

Выберите услугу «Заявление о включении апартаментов в Реестр апартаментов Московской области».

Ссылка: https://rgis.mosreg.ru/cabinet/v3/#/docs/apartment.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.