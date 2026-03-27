В Подмосковье запустили выездную вакцинацию питомцев

Выездная вакцинация домашних животных стартовала в Московской области с началом дачного сезона. В течение месяца в регионе развернут более 1 тысячи мобильных ветеринарных пунктов, где можно бесплатно привить питомцев от бешенства и зарегистрировать их. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Мобильные пункты Госветслужбы Подмосковья будут работать в селах, деревнях, СНТ и отдаленных населенных пунктах. Они оснащены необходимым оборудованием, поэтому владельцы смогут привить животных без предварительной записи и посещения ветклиники.

«В течение месяца мы развернем более 1 тысячи мобильных пунктов по всей области. Владельцы смогут бесплатно привить питомцев от бешенства препаратом „Рабикан“, а также воспользоваться комплексными вакцинами. Кроме того, животных можно чипировать и зарегистрировать с внесением данных в единый реестр», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Вакцинация остается самой надежной мерой профилактики опасных заболеваний. Микрочип и регистрация помогают быстрее вернуть животное домой в случае потери. Для постановки на учет владельцу необходимы паспорт и документы питомца.

В регионе регистрация обязательна для собак, для других домашних животных она проводится по желанию. За отсутствие регистрации у собак предусмотрен штраф от 1 500 до 3 000 рублей. Актуальный график работы мобильных пунктов размещен на портале «Мой АПК» с интерактивной картой. Первые выезды запланированы на 28 марта в Серпухове, Наро-Фоминском округе и Химках, с мая пункты начнут работать и в парках Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.