В Подмосковье запустили онлайн-курс для будущих родителей

Министерство социального развития Московской области запустило бесплатный практический онлайн-курс для будущих мам «Мама знает: юридический компас для новорожденного» на российской образовательной платформе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Курс поможет разобраться во всех юридических аспектах регистрации новорожденного. В нем представлено пошаговое руководство по оформлению документов, о положенных выплатах, а также есть отдельный раздел об именах для новорожденных», — рассказали в ведомстве.

Целевая аудитория этого курса — будущие мамы, которые хотят быть готовыми к появлению малыша и избежать бюрократических сложностей, а также папы, желающие помочь супруге в оформлении документов.

Практический курс длится всего час, но он дает всю необходимую информацию и ответы на самые частые вопросы молодых родителей.

Пройти онлайн-курс можно на образовательной платформе Stepik по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.