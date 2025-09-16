В Подмосковье запустили хладокомплекс для хранения и упаковки овощей и салатов

ООО «Терра Верде» ввели в эксплуатацию современный холодильный комплекс на территории Наро-Фоминского городского округа для хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции. Реализация проекта привлекла более 300 млн рублей частных инвестиций и позволила создать свыше 30 дополнительных рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Предприятие выращивает салаты и овощи в открытом и закрытом грунте, включая рукколу, шпинат, латук, мангольд, восточные культуры и другие.

Новый комплекс оснащен системами хранения, которые поддерживают оптимальную температуру и свежесть продукции. Это позволит компании увеличить объемы хранения и расширить поставки в торговые сети. ООО «Терра Верде» — поставщик федеральных ритейлеров и стратегический партнер торговой сети «Пятерочка» (X5 Group).

С начала года в регионе собрали 134 тонны салатов: 104 тонны — с закрытого грунта и 30 тонн — с открытого. До конца года планируется собрать порядка 200 тонн, что позволяет круглый год обеспечивать жителей продукцией, выращенной в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.