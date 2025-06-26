В Подмосковье запретили отдых детей на водоемах без сопровождения взрослых

В ходе 115-го заседания Мособлдума приняла закон, запрещающий нахождение несовершеннолетних на водных объектах без взрослых, передает корреспондент РИАМО.

В региональном парламенте уточнили, что законопроект направлен на снижение травматизма и детской смертности на водных объектах.

За нарушение этих правил на родителей и законных представителей детей будет налагаться административный штраф в размере от 100 до 500 рублей или вынесение предупреждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что организация мест отдыха у воды имеет свою специфику.

«Важно, чтобы они соответствовали самым высоким стандартам. Очень прошу обращать внимание, в том числе глав, на все, что с этим связано. Песок на берегу, безопасное дно водоема, лежаки, кабинки для переодевания, баки для мусора, туалеты — это должно поддерживаться в чистоте и в функциональном состоянии на протяжении летнего сезона», — подчеркнул Воробьев.