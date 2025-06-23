Воробьев: места отдыха у воды должны соответствовать самым высоким стандартам

На еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов обсудили благоустройство пляжных зон отдыха и обеспечение безопасности отдыхающих, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Сегодня мы говорим о пляжных зонах отдыха, о безопасности. Это, безусловно, важно. Сейчас, конечно, не та погода, но через пару недель мы увидим большой наплыв людей. На берегу водоема и в парках, особенно в летний сезон, в выходные дни, их всегда много», — сказал Воробьев.

Он уточнил, что организация мест отдыха у воды имеет свою специфику.

«Важно, чтобы они соответствовали самым высоким стандартам. Очень прошу обращать внимание, в том числе глав, на все, что с этим связано. Песок на берегу, безопасное дно водоема, лежаки, кабинки для переодевания, баки для мусора, туалеты — это должно поддерживаться в чистоте и в функциональном состоянии на протяжении летнего сезона», — подчеркнул глава региона.

По его словам, малый бизнес помогает властям обеспечить все необходимые условия для отдыха и комфортного времяпрепровождения людей.

Всего в Подмосковье организовано 164 места отдыха у воды. Работает карта, где обозначены территории, на которых разрешено и запрещено купаться, т. е. нет санитарно-эпидемиологических заключений Роспотребнадзора. До 1 июля все водоемы должны их получить (как положительные, так и отрицательные).

В зонах отдыха у воды работают 63 пункта проката (плюс 7 в 2025 году) — это водные лыжи, лодки, катера, катамараны, байдарки и ватрушки. Также там обустроено 114 волейбольных площадок, 148 объектов торговли с напитками, едой и мороженым.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Направляем серьезные усилия на обеспечение безопасного прохождения купального сезона. К сожалению, в среднем на воде у нас гибнет около 150 человек за три летних месяца (в зависимости от температуры). Основная причина — купание в необорудованных местах, в состоянии алкогольного опьянения, а также оставление детей без присмотра», — отметил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов.

По его словам, личный состав патрулирует так называемые дикие пляжи на территории Подмосковья — они закреплены за сотрудниками «Мособлпожспас», ГИМС МЧС РФ и муниципалитетов, которые проводят беседы, инструктажи и другую работу. Еще в регионе было установлено около 1 тыс. табличек о запрете купания в необорудованных местах.

«Сейчас оборудовано 79 пляжей в 32 округах, еще 2 будут открыты до 1 июля. С муниципалитетами мы уже определили перечень мест отдыха у воды (15), где также будут оборудованы пляжи», — добавил Павлов.

ГУ МЧС России по региону просит всех отдыхающих соблюдать правила безопасности на водоемах.