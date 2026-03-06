В Подмосковье заключили 356 соглашений на установку фандоматов для сбора сырья

В Московской области с начала 2026 года заключили 356 соглашений на установку емкостей для сбора вторсырья, что на 100 больше, чем годом ранее. Фандоматы и специальные баки размещают для приема пластика, алюминия и текстиля, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Жители могут сдавать в фандоматы пластиковые бутылки, а в специальные баки — текстильные изделия. Все собранные материалы направляют напрямую переработчикам. Инициатива направлена на улучшение экологической обстановки и увеличение доли перерабатываемых отходов в Подмосковье.

Для предпринимателей действует электронная услуга, упрощающая получение мест под размещение емкостей для сбора текстиля, пластика и алюминия. Сервис позволяет оперативно оформить договор. Адреса всех точек раздельного сбора размещены на интерактивной карте ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запускают новый сервис для бизнесменов по установке пунктов приема вторичных ресурсов.

«Мы решили, что тему нужно развивать, поэтому запускаем новую услугу для предпринимателей. На нашем геопортале заработает интерактивная карта, где будет нанесено порядка 3 тыс. локаций под пункты приема вторичных ресурсов», — сказал Воробьев.