В Подмосковье за весну высадили 12 тысяч деревьев

Весенний сезон лесовосстановления завершился в Подмосковье. В Сергиево-Посадском и Орехово-Зуевском округах добровольцы высадили 12 тысяч сеянцев сосны в рамках проекта «Посади лес», сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

С апреля по июнь в регионе прошли две акции по лесовосстановлению. В Сергиево-Посадском округе высадили 8 тысяч молодых сосен, в Орехово-Зуевском — еще 4 тысячи. Для посадок выбрали участки, серьезно пострадавшие от жука-короеда. В мероприятиях приняли участие около 90 волонтеров.

На территориях, заложенных в 2024–2025 годах, специалисты проведут агротехнический уход. Лесничие организуют покос травы и другие работы, чтобы обеспечить саженцам доступ к солнечному свету и условия для полноценного роста.

Проект «Посади лес» создало движение ЭКА в 2015 году. За это время в 58 регионах России и Казахстане высадили более 4,7 млн деревьев. Сервис позволяет приобрести сертификат на посадку и получить фото- и видеоотчет с GPS-координатами участка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.