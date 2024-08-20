В Подмосковье за неделю опубликовали 33 закупки

С 12 июля по 16 августа на едином портале торгов ЕАСУЗ в Подмосковье опубликовано 33 закупки. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Так, например, продолжается реализация программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», опубликованы закупки на выполнение работ по капитальному ремонту участков сетей водоотведения в округе Лосино-Петровский, по капремонту старых котельных (г.о. Чехов) и строительству новых блочно-модульных котельных (в г. о. Егорьевск и г. о. Шатура).

Также предстоит реконструкция водозаборного узла в Одинцовском округе.

Работы по капитальному ремонту зданий образовательных учреждений состоятся в следующих городских округах: Балашиха, округ Пушкинский, Солнечногорск.

Планируется реконструкция автомобильных дорог на участке от автомобильной дороги Пироговское шоссе — Свиноедово до автомобильной дороги Волковское шоссе в городском округе Мытищи Московской области, а также строительство автомобильной дороги «Подъезд к ИП Коледино» в городском округе Подольск.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в Единой информационной системе ( ЕИС ) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками ( ЕАСУЗ ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Московской области заключается около 400 тыс. государственных и муниципальных контрактов.