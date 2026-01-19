В Подмосковье за год провели более 3,5 тысячи исследований меда

В Подмосковье ветеринарно-санитарные специалисты за прошлый год отобрали почти 1,4 тысячи проб меда и провели свыше 3,5 тысячи исследований на региональных ярмарках, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ходе проверки специалисты оценивают цвет, аромат, вкус и консистенцию меда, а также проверяют продукт на перегрев и наличие посторонних примесей. По анализу цветочной пыльцы определяется соответствие сорта заявленному виду. По итогам исследований вся продукция была допущена к продаже.

При выборе меда рекомендуется обращать внимание на аромат и однородную консистенцию. Слишком жидкий мед зимой может свидетельствовать о несоответствии натуральному продукту. В министерстве советуют приобретать мед только в официальных местах, где продавцы предоставляют ветеринарно-сопроводительные документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.