В Подмосковье за год подали более 4 тысяч заявлений на установку рекламы

Жители и предприниматели Подмосковья в 2025 году более 4 тысяч раз воспользовались электронной услугой по установке и эксплуатации рекламных конструкций, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Установка и эксплуатация рекламных конструкций» доступна на региональном портале в разделе «Бизнес» – «Другое». Для получения разрешения необходимо оплатить госпошлину в размере 5 тысяч рублей. Срок оказания услуги составляет 24 рабочих дня. Аннулировать ранее выданный документ можно бесплатно в течение 7 рабочих дней.

Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции могут получить физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Для этого требуется авторизация на портале с подтвержденной учетной записью ЕСИА, выбор муниципалитета и заполнение онлайн-формы заявления. Решение по услуге направляется в личный кабинет заявителя.

В министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области напомнили, что установка рекламных конструкций без разрешения на территории региона запрещена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.