сегодня в 17:47

В Подмосковье выпустили 5,5 тыс тонн зерновых хлопьев с начала года

С начала 2025 года в Подмосковье выпустили 5,5 тысячи тонн зерновых хлопьев. Регион обеспечивает более 8% от общего объема производства в Центральном федеральном округе и почти 2% от общероссийского. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Зерновые хлопья — это продукт, богатый ценными микроэлементами, включая кремний, йод, калий и фосфор. Их регулярное употребление способствует улучшению пищеварения, нормализации обмена веществ и благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной систем. Значительную часть этого полезного продукта для россиян производят предприятия Московской области.

За весь 2024 год объем выпуска составил 6,8 тысяч тонн. Таких результатов удалось достичь том числе благодаря работе ведущих предприятий отрасли: ООО «Колос-Экспресс» и ОАО «Геркулес».

Ведомство отмечает стабильное развитие производства зерновых хлопьев. Выпуск этой полезной продукции соответствует задачам укрепления продовольственной безопасности и поддержки здорового питания жителей страны. Регион продолжит работу по поддержке производителей и развитию данной отрасли.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.