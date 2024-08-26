В Подмосковье выйдет в прокат полнометражный художественный фильм «9 секунд»

26 сентября ООО «Каро Продакшн» совместно с ООО «Каро Прокат» выпускают в широкий кинотеатральный прокат полнометражный художественный кинофильм «9 секунд», который был создан при поддержке Минкультуры РФ и содействии Министерства обороны РФ и имеет статус национального кино УНФ № 34904 от 09.09.2022 г. Об этом сообщают организаторы.

Всероссийская премьера фильма будет приурочена к годовщине подвига Алдара Цыденжапова.

Лента рассчитана на самую широкую зрительскую аудиторию. «9 секунд» — военно-патриотический фильм о подвиге 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова.

Будущий герой родился в небольшом поселке Агинское Забайкальского края и с детства хотел служить на флоте. Он смог спасти не только эсминец «Быстрый», но и 358 членов своего экипажа. В киноленте можно будет проследить путь становления героя, его детство и юность. В ней будет рассказано о традициях бурятского народа, о том, как воспитание и культура помогли юноше вырасти смелым и самоотверженным человеком.

Рассказывая о героическом поступке Алдара Цыденжапова, кинокартина была создана с целью стать очень важной частью патриотического воспитания молодежи. В настоящее время как никогда нужны фильмы, оказывающие позитивное влияние на формирование патриотического сознания, повышающие интерес молодого поколения к военному делу, пропагандирующие семейные ценности и важность дружбы.

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