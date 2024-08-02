В Подмосковье выявлено 2 подделки удостоверения тракториста-машиниста за неделю

Инспекцией управления Гостехнадзора Минэкологии Подмосковья за неделю было выявлено два случая подделки документов в Богородском и Раменском городских округах, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Раменском городском округе при обращении за заменой удостоверения тракториста-машиниста у гражданина при визуальном осмотре были выявлены документы с явными признаками подделки, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — В Ногинске выявлен подобный случай, при проверке документов у гражданина также было установлено, что удостоверение является поддельным. Выдача разрешающих документов на право управление спецтехникой в обоих случаях не подтвердилась. Материалы по данным делам уже переданы специалистами Гостехнадзора в правоохранительные органы для проведения проверки и принятия решения в порядке, установленном статьями 144, 145 УПК РФ».

На прошлой неделе Гостехнадзор Минэкологии выявил 2 случая подделки документов в Клину и Раменском округе.

Ведомство напоминает, что подделка, изготовление и оборот поддельных документов, а также их сбыт, согласно действующему законодательству, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей, а также может грозить нарушителю ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года.

«Удостоверение тракториста-машиниста подтверждает умение его владельца обращаться со спецтехникой и соответственно снижает риски несчастных случаев. От компетентности водителей тракторов, комбайнов и экскаваторов зависит безопасность сотрудников на производстве и наших жителей. Те, у кого нет разрешающих документов на владение такими средствами, но при этом управляют ими — представляют риск для граждан», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.