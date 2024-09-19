В Подмосковье выявлен сговор на торгах при реализации нацпроекта

Признаки нарушения антимонопольного законодательства обнаружены при проведении аукциона на оказание услуг по организации процессов печати, копирования и сканирования в госорганах Московской области, сообщает пресс-служба ФАС России.

В рамках межведомственного взаимодействия ФАС России с правоохранительными органами выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях ГКУ МО «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» и ООО «Нетворкс».

Организации подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения на торгах в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Цена контракта составила 71 790 834 рубля.

В случае установления вины хозяйствующим субъектам грозят оборотные штрафы.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.