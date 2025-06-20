В Подмосковье выделено свыше 92 млн рублей на поддержку гражданского общества

Министерство информации и молодежной политики Московской области вместе с Фондом президентских грантов объявило конкурс для некоммерческих организаций, направленный на укрепление гражданского общества в регионе. В текущем году общий объем финансирования превышает 92 млн рублей, сообщила пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

«Уже в 5 раз мы совместно с Фондом президентских грантов проводим грантовый конкурс для некоммерческих организаций, развивающих институты гражданского общества. Более 340 милн было направлено на реализацию более 160 социально значимых проектов. Это масштабные фестивали и военно-патриотические игры для детей и молодежи, образовательные форумы, мероприятия, направленные на сохранение культурного наследия, поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое. Прием заявок на конкурс продлится до 1 июля», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Гранты предоставляются на проекты в таких сферах, как культура и искусство, социальная поддержка населения, молодежная политика и волонтерская деятельность. Участвовать могут зарегистрированные в регионе НКО, соответствующие условиям конкурса. Для этого необходимо представить описание проекта, обосновать его значимость, указать ожидаемые результаты и приложить требуемые документы.

Распределение средств в 2024 году:

социальная защита граждан — 34 002 929 рублей;

культура и искусство — 29 002 929 рублей;

молодежная политика — 14 501 464,50 рублей;

добровольческая деятельность — 14 501 464,50 рублей.

Конкурс пройдет в несколько этапов:

прием заявок (2 июня — 1 июля);

экспертиза проектов (17 июля — 27 августа);

выбор победителей (1 сентября);

объявление результатов (3 сентября);

заключение договоров о предоставлении грантов (с 3 сентября по 7 октября).

Подробная информация о конкурсе доступна на сайте мособл.гранты.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.