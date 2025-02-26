В Подмосковье ввели новую выплату для многодетных семей

С начала года в Московской области ввели новую выплату для семей при рождении третьего или последующего ребенка, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«По решению Губернатора в этом году мы ввели новую выплату многодетным семьям — 300 тыс рублей при рождении третьего или последующих детей. Выплата назначается автоматически, подавать заявление не нужно», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Эта выплата предназначена для молодых родителей в возрасте до 35 лет (включительно), которые могут быть как одинокими, так и состоящими в браке. Важно отметить, что право на получение данной меры поддержки имеют только родители, которые имеют регистрацию в Московской области.

Одним из ключевых условий для получения выплаты является рождение ребенка в 2025 году и регистрация его рождения именно в Подмосковье.

Выплата назначается беззаявительно. В случае, если ребенок рожден не в роддоме Подмосковья, но зарегистрирован в ЗАГСе Московской области, то можно подать заявление через региональный портал госуслуг.

Услуга доступна по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/23087. Стоит обратить внимание, что заявление о предоставлении выплаты подается в срок не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.