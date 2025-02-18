В Подмосковье вступает в силу закон о регистрации домашних животных

С марта 2024 года в Московской области вступают в силу изменения в КоАП РФ, которые устанавливают административную ответственность владельцев домашних животных за несоблюдение обязательной регистрации своих питомцев. Эта мера направлена на создание единой базы данных о домашних животных, что существенно упростит их поиск в случае потери. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В соответствии с порядком регистрации домашних животных, утвержденным постановлением правительства Московской области от 20.06.2023 № 406-ПП, владельцы должны зарегистрировать своих питомцев в течение 14 дней после достижения ими трехмесячного возраста. Обязательной регистрации подлежат собаки, остальные животные по желанию владельца. При этом владельцам не будет ограничено количество животных, которые они могут зарегистрировать на себя.

Регистрация домашних животных проводится в ветеринарных учреждениях, подведомственных министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Чтобы встать на учет, нужно записаться на прием к ветеринару через региональный портал государственных услуг или по телефону: 8 (495) 668-01-25. Ветеринарный врач проверит паспортные данные, адрес регистрации и контактные данные владельца, а также запишет информацию о животном: породу, пол, окрас и кличку. Специалист также внесет в базу данные о сделанных прививках, адресе проживания питомца и присвоит ему индивидуальный идентификационный номер. Регистрация, если чип уже стоял (но его не было в системе), и даже при установке чипа — бесплатно. Установка чипа оплачивается отдельно.

Документы можно подать как через портал государственных услуг, так и лично в ветеринарной клинике. Если у владельца нет аккаунта на портале, он может обратиться в клинику, где специалисты помогут заполнить заявление в электронной форме. После успешной регистрации информация о питомце будет внесена в Реестр домашних животных Московской области, что также облегчит процесс идентификации владельца при считывании данных с электронного чипа.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что за отсутствие обязательной регистрации собаки ее владелец может быть привлечен к административной ответственности. Согласно статье 8.52 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, владельцы могут быть оштрафованы на сумму от 1 500 до 3000 рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.