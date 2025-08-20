В Подмосковье вручили медработникам свидетельства по «Социальной ипотеке»

Сертификаты на приобретение жилья получил 31 медработник: врачи, фельдшеры, медицинские сестры, а также акушерки. Программа действует с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. С начала ее реализации более 3 тыс. специалистов смогли улучшить свои жилищные условия, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

«В 2025 году мы вручаем 296 свидетельств по программе „Социальная ипотека“: 161 медицинскому работнику (врачи, фельдшеры и медсестры), 73 учителям, 57 молодым ученым и уникальным специалистам оборонно-промышленного комплекса и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса по кредиту. В течение 10 лет участник выплачивает ипотеку, а государство ему ежемесячно компенсирует сумму основного долга. По итогу участники платят только проценты по кредиту», — сказала министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.

Свидетельства получили медицинские работники из Подольской, Красногорской, Одинцовской, Королевской, Химкинской, Балашихинской, Сергиево-Посадской, Видновской, Дмитровской, Мытищинской, Солнечногорской, Домодедовской, Раменской больниц, Московского областного онкологического диспансера и Московской областной станции скорой медицинской помощи.

Свой сертификат сегодня получил врач-хирург Ян Менкес. Он более 3 лет работает в отделении гнойной хирургии Подольской областной клинической больницы. По словам обладателя сертификата, о «Социальной ипотеке» он узнал из интернета и решил принять участие в программе.

«Мы с супругой пока снимаем жилье. Хотим купить собственную квартиру поближе к моей работе. Скорее всего будем присматривать что-то на вторичном рынке и самостоятельно делать ремонт. Хотелось выразить благодарность за такую программу, которая дает возможность медикам улучшить свои условия проживания», — отметил Ян.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.