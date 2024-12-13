В Подмосковье волонтеры плетут маскировочные сети

Вот уже два года в Чехове плетут маскировочные сети для нужд военных, находящихся в зоне специальной военной операции. Любой желающий может присоединиться к доброму делу, сообщает пресс-служба администрации округа.

Кто-то режет материал, кто-то оплетает сети, кто-то плетет, кто-то делает все вместе. Плюс еще сушит и собирает каши. Поэтому каждый выбирает занятие себе по душе.

Посильную помощь бойцам оказывают люди совершенно разного возраста. Каждый из них не жалеет ни сил, ни времени. Все они объединены одной общей идеей.

Каждый из них работает, учится или отдыхает на пенсии. Но их самоотверженность и преданность делу не может не вызывать уважения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.