В Подмосковье внедряют новые технологии в системе обращения с отходами

В Подмосковье прошла 1-я региональная конференция, приуроченная ко дню вторичной переработки, организованная министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участие в мероприятии приняли представители региональных операторов, комплексов по переработке отходов, экодвижений, общественных организаций и крупнейших компаний, занимающихся утилизацией отходов.

Ключевые темы встречи — развитие отрасли переработки отходов и их вовлечение в хозяйственный оборот, усовершенствование работы электронных сервисов по контролю за вывозом мусора, развитие экологических проектов и привлечение активистов в отрасль посредством экоуроков.

«Одна из целей, которую определил президент РФ — экологическое благополучие страны. К 2030 году 100% ТКО должны проходить сортировку. Сегодня на конференции увидела замечательный опыт на пути к этим целям. Очень многие наработки подмосковных компаний уникальны и их опыт определенно будет полезен для реализации в других регионах страны», — отметила сенатор РФ, заместитель председателя комитета аграрно-промышленного комплекса и природопользования Татьяна Сахарова.

В рамках конференции работала интерактивная зона со стендами компаний-переработчиков, регоператоров и экоактивистов. Они представили экоактивности, материалы, которые получают из вторичных ресурсов, а также обучающие презентации. Также гости могли посетить выставку спецтехники — были представлены мусоровозы, ломовозы, бункеровозы.

«Эта конференция для нас первая, но надеемся, что она станет ежегодной. Цель — совместно найти решения наиболее актуальных вопросов, обсудить ключевые тенденции отрасли и представить новые разработки в регионе, посвященные переработке и сбору вторсырья. Одна из них — услуга на региональном портале по установке баков под текстиль и фандоматов по приему тары, которую запускаем для поддержки бизнеса и развития инфраструктуры раздельного сбора. Также блок работ направлен сегодня на развитие детских экологических инициатив», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Всего участие в мероприятии приняли более 300 специалистов и экспертов. Каждый смог обменяться опытом и найти ответы на все интересующие вопросы.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.