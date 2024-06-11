В Подмосковье владельцам кафе рекомендуют закрыть веранды из-за непогоды

Минсельхозпрода Московской области рекомендует владельцам кафе и ресторанов в регионе закрыть веранды в период непогоды 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На смену солнечной жаркой погоде в Подмосковье на этой неделе придут ливни и грозы, сопровождающиеся шквалистым ветром.

«Неделя обещает быть дождливой. Наиболее неблагоприятные погодные условия прогнозируют завтра, 12 июня. Уже сегодня при усилении ветра или обильных осадках мы рекомендуем рестораторам на время приостановить работу террас. Также напомню, что для безопасности посетителей конструкции веранд должны быть укреплены, необходимо свернуть маркизы и убрать зонты, а мебель лучше занести в помещение», — отметили в ведомстве.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области дополнили, что до конца недели в регионе может выпасть до 100 мм осадков, порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. Жителям стоит быть осторожными: не укрываться и не оставлять автомобили под шаткими конструкциями и деревьями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.