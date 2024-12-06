В Подмосковье ветеринары осмотрели спасенного ястреба

В Московской области на парковке была обнаружена и спасена хищная птица — ястреб-тетеревятник. Женщина заметила пернатого, который сидел без движения и не мог взлететь. После обращения в ветеринарную клинику стало известно, что у ястреба повреждено крыло, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Ветеринары осмотрели раненую птицу. В настоящее время хищник проходит лечение и его состояние стабильно. Когда все процедуры будут завершены, птицу планируют выпустить на волю. Благодаря оперативной помощи специалистов, жизни и здоровью пациента ничего не угрожает.

В Госветслужбе Московской области отметили значимость экстренной ветеринарной помощи. Если вы заметили животное, которое требует лечения, не пытайтесь поймать его самостоятельно, так как в таком состоянии оно может проявлять агрессию, что представляет опасность для здоровья и жизни человека. Обратитесь в ветеринарную службу, где специалисты проведут осмотр животного и при необходимости продолжат его лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.