В Подмосковье в рамках Года детского отдыха пройдет более 20 мероприятий
В рамках Года детского отдыха в системе образования состоится более 20 мероприятий федерального уровня (включая празднование 100-летия «Артека»), сообщает пресс-служба организаторов.
Это позволит провести Год детского отдыха в образовании, обеспечив широкую информированность общества.
Визуальная айдентика Года детского отдыха находится по адресу.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.