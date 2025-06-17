В Подмосковье в рамках Года детского отдыха пройдет более 20 мероприятий Общество 17 июня 2025 18:24

В рамках Года детского отдыха в системе образования состоится более 20 мероприятий федерального уровня (включая празднование 100-летия «Артека»), сообщает пресс-служба организаторов.