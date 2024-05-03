В Подмосковье в преддверии 9 Мая прошло мероприятие «Наследники Победы в строю!»

В подмосковном Красногорске в преддверии 9 Мая состоялось торжественное мероприятие под лозунгом «Наследники Победы в строю!», на котором генерал-майор Виталий Куприянович Павличенко поделился воспоминаниями о Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Совета ветеранов администрации губернатора Московской области и аппарата Московской областной думы.

Основной деятельностью Совета ветеранов является забота о ветеранах и воспитании молодежи в духе патриотизме и памяти истории нашей страны, пережившей страшные времена. Ветеранская организация проводит традиционные встречи с Героями Советского Союза и России, проводит уроки Мужества. На торжественном мероприятии в Подмосковье генерал-майор Павличенко поздравил присутствующих с предстоящим Днем Победы и поделился своими воспоминаниями.

«Наша страна выдержала. Не было и не будет такой силы, которая могла бы покорить наш народ. Он стоял насмерть. Защищал родную землю и совершил, казалось бы, невозможное, разорвав кровавое кольцо Второй мировой войны, прогнав врага туда, откуда он пришел», — сказал председатель Совета ветеранов администрации губернатора Московской области и аппарата Московской областной Думы, генерал-майор Виталий Куприянович Павличенко.

Фото - © пресс-служба Совета ветеранов администрации губернатора Московской области и аппарата Московской областной думы Фото - © пресс-служба Совета ветеранов администрации губернатора Московской области и аппарата Московской областной думы Фото - © пресс-служба Совета ветеранов администрации губернатора Московской области и аппарата Московской областной думы Фото - © пресс-служба Совета ветеранов администрации губернатора Московской области и аппарата Московской областной думы Фото - © пресс-служба Совета ветеранов администрации губернатора Московской области и аппарата Московской областной думы Фото - © пресс-служба Совета ветеранов администрации губернатора Московской области и аппарата Московской областной думы Фото - © пресс-служба Совета ветеранов администрации губернатора Московской области и аппарата Московской областной думы Фото - © пресс-служба Совета ветеранов администрации губернатора Московской области и аппарата Московской областной думы Фото - © пресс-служба Совета ветеранов администрации губернатора Московской области и аппарата Московской областной думы Фото - © пресс-служба Совета ветеранов администрации губернатора Московской области и аппарата Московской областной думы Фото - © пресс-служба Совета ветеранов администрации губернатора Московской области и аппарата Московской областной думы Фото - © пресс-служба Совета ветеранов администрации губернатора Московской области и аппарата Московской областной думы Фото - © пресс-служба Совета ветеранов администрации губернатора Московской области и аппарата Московской областной думы

Встречи молодого поколения с ветеранами ВОВ объединяют и укрепляют любовь к родной стране. К поздравлениям Павличенко присоединилась первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина. Она поздравила присутствующих с великим праздником Победы.

«Этот праздник объединяет поколения и, конечно, придает нам силы, дает надежду», — сказала Лазутина.

Зампредседателя Мособлдумы пожелала ветеранам долгих лет жизни, бодрости духа и мира.

В преддверии Дня Победы в Подмосковье раздадут более 3 тысяч георгиевских ленточек. Акцию проведут активисты молодежного центра «Подсолнух» в Солнечногорске.

Ранее губернатор Московской области Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.