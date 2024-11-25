В Подмосковье в октябре увеличился спрос на свежую капусту

В октябре жители Подмосковья стали чаще покупать свежую капусту, спрос относительно сентября вырос на 28%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Осень считается лучшим временем для соления и квашения капусты. В этот период собирают урожай поздних сортов, который лучше всего подходит для заготовок на зиму.

Для квашения лучше использовать белокочанную капусту поздних или средних сроков созревания с крепкими упругими листьями. Кочаны у капусты должны быть плотные, листы тонкие, а разрез белый.

Для приготовления овоща данным способом особенно подходят следующие сорта: «Белоснежка», «Московская поздняя», «Подарок» и «Зимняя». Квашеная капуста богата витаминами, включая высокое содержания витамина С, а также минералами, что делает ее особенно востребованным продуктом в период сезонных простуд. Для того, чтобы получить от квашеной капусты всю пользу, в день достаточно съедать до 200 грамм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.