В Подмосковье в январе проверили свыше 27 тыс партий овощей и фруктов

В январе 2026 года специалисты государственной ветеринарной службы Московской области провели более 27 тысяч исследований овощей и фруктов на ярмарках региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В январе 2026 года на ярмарках Московской области специалисты государственной ветеринарной службы провели 16 425 исследований овощей и 10 712 проверок фруктов. Эксперты применяли органолептическую оценку, люминесцентный анализ и нитратометрию для выявления нарушений, включая превышение допустимого уровня нитратов.

По итогам лабораторных исследований с продажи было изъято 145 килограммов овощей и 85 килограммов фруктов, не соответствующих требованиям безопасности. Продукция снята с реализации, а предприниматели получили уведомления о необходимости соблюдения санитарно-ветеринарных норм.

Регулярный контроль способствует честной работе поставщиков и укрепляет доверие покупателей к рынкам и ярмаркам Подмосковья. Все торговые точки находятся под постоянным наблюдением специалистов ветеринарной службы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.