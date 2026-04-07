В Подмосковье в I квартале родились 150 пар двойняшек

Статистика за первый квартал 2026 года показала, что в Подмосковье родились 150 пар двойняшек и одна тройня, при этом мальчиков оказалось больше, чем девочек. Более 14 тысяч семей получили губернаторскую выплату при рождении ребенка, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

По данным ведомства, в январе–марте в регионе родилась одна тройня и 150 пар двойняшек. Доля мальчиков составила 51,3%, девочек — 48,7% от общего числа новорожденных.

Среди самых популярных мужских имен — Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Девочек чаще называли София, Анна, Василиса, Ева и Мария.

В Московской области действует губернаторская выплата 20 тыс. рублей на каждого новорожденного при отказе от подарочного набора. Она предоставляется без учета дохода семьи и очередности рождения ребенка. Оформить выплату можно в роддоме при регистрации рождения или через региональный портал госуслуг.

«Рождение ребенка — это всегда чудо, особенно когда в семье появляются сразу двое или трое малышей. За первый квартал мы выплатили более 284 млн рублей, поддержав семьи свыше 14 тысяч новорожденных жителей Подмосковья», — прокомментировал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

В министерстве напомнили, что в регионе также действуют выплаты при рождении ребенка в семьях с низкими доходами, поддержка молодых семей при рождении третьего и последующего ребенка и единое ежемесячное пособие.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.