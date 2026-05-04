В Подмосковье в апреле 799 подростков получили первые паспорта

Почти 800 подростков в Московской области в апреле получили первый паспорт гражданина РФ в торжественной обстановке. Документы оформили 799 юных жителей региона, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Подать документы на получение первого паспорта необходимо лично в МФЦ. Сделать это нужно в течение 90 календарных дней после достижения 14-летнего возраста.

Для оформления потребуются свидетельство о рождении, документ о гражданстве при отсутствии соответствующей отметки, регистрация по месту жительства при наличии, две фотографии размером 3,5×4,5 см и квитанция об оплате госпошлины. Оплатить пошлину можно также непосредственно в МФЦ.

Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, при подаче документов нужно заранее сообщить о таком желании сотруднику, принимающему заявление.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.