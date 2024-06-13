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В Подмосковье увеличится размер выплаты на содержание детей-сирот

Размер выплаты на содержание детей-сирот, воспитывающихся в семьях опекунов и приемных родителей, приводится к нормативу — не ниже установленной величины прожиточного минимума в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев пояснил, что изменения позволят уйти от разделения размера денежных средств по возрастному признаку и прийти к единому размеру ежемесячных выплат на содержание детей-сирот.

На эти цели в 2024 году и бюджета Московской области выделены средства — 4,2 млрд рублей.

Увеличение выплаты будет предусмотрено для детей-сирот: в возрасте от 1 года до 7 лет; являющихся суворовцами, нахимовцами, кадетами, воспитанниками воинских частей и военно-музыкальных училищ.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. (Теперь — ред.) мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.