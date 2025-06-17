В Подмосковье увеличилось количество многодетных семей

С начала года в Московской области наблюдается увеличение числа многодетных семей. По последним данным, их количество увеличилось на 4%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«В нашем регионе более 117 тыс. многодетных семей, которые воспитывают 380 тыс. детей. Мы понимаем, как важно создать комфортные условия для жизни и воспитания детей в регионе. Для этого у нас реализуется множество социальных программ поддержки для семей с детьми, открываем новые детские сады и школы, а также медицинские центры для детей», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Еще в январе этого года количество многодетных семей в регионе составляло 113 тыс., за полгода их число увеличилось на 4 тыс.

Поддержка многодетных семей остается одним из приоритетных направлений социальной политики Подмосковья. Региональные меры, включают различные выплаты, компенсации и льготы.

Среди популярных мер поддержки — бесплатный проезд на общественном транспорте, компенсация за коммунальные услуги, выплаты на школьную форму, бесплатная парковка и освобождение от транспортного налога на 1 автомобиль. Многодетные семьи также могут получить бесплатный земельный участок, а уже ожидающие землю в очереди — компенсацию в размере 400 тыс. рублей. В этом году введена новая выплата в 300 тыс. рублей при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье.

Кроме того, семьи могут воспользоваться федеральной поддержкой. Одной из самых востребованных мер является материнский капитал, который в этом году составляет 912 тысяч рублей. Также предусмотрены дополнительные выплаты на погашение ипотеки до 450 тыс. рублей.

Больше информации о мерах поддержки для многодетных семей можно найти на портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.