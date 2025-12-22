В Подмосковье установили имена 63 бойцов найденных поисковиками

На территории Музея отечественной военной истории в подмосковной деревне Падиково прошла торжественная церемония, завершившая поисковый сезон «Вахта Памяти — 2025». В событии участвовало свыше 700 человек — поисковиков и активистов общественных организаций со всей Московской области, сообщила пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

По информации министра информации и молодежной политики региона Екатерины Швелидзе, за период сезона отряды организовали более 300 экспедиций на места сражений Великой Отечественной войны, из них 90 — непосредственно в Подмосковье. Благодаря полевым работам были подняты и с почестями преданы земле останки 150 бойцов. Удалось восстановить имена 63 павших защитников Родины.

Важной частью мероприятия стала передача архивных материалов родным погибших воинов. В частности, прозвучала уникальная история о Николае Митрофанове, который числился погибшим в 1942 году, однако после ранения был вылечен в госпитале и прошел всю войну. Кроме того, установлены точные места захоронения младшего лейтенанта Георгия Ходырева и капитана Ивана Агеева, до этого считавшихся пропавшими без вести.

На сегодняшний день в Московской области работают 113 поисковых отрядов и 12 крупных поисковых объединений. Их деятельность направлена не только на полевую работу, но и на патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти. В рамках проекта «Битва за Москву» в 2025 году состоялось 10 поисковых экспедиций и 50 «Уроков Мужества» в школах и колледжах региона.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.