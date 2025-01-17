В Подмосковье усилят надежность электроснабжения мест купаний на Крещение

Энергетики Московской области переведены на особый режим работы из-за крещенских купаний. Так, специалисты «Мособлэнерго» вводят дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения мест крещенских купаний в Подмосковье, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

С 18 по 19 января 2025 года диспетчерский и оперативный персонал компании будет находиться в режиме повышенной готовности в целях оперативного реагирования на возможные нарушения нормального режима работы электросетевых объектов, осуществляющих электроснабжение мест крещенских купаний.

На период проведения мероприятия энергетики минимизируют количество переключений и проведение плановых работ, за исключением работ, нацеленных на предупреждение и ликвидацию нарушений работы электросети. Филиалы «Мособлэнерго» выполнили проверку оснащения персонала необходимым инвентарем и экипировкой, проверку готовности спецтехники, машин и механизмов к проведению работ, исправности средств связи.

В случае возникновения технологических нарушений энергетики примут незамедлительные меры по устранению последствий внепланового отключения — организуют ремонтно-восстановительные работы и при необходимости обеспечат электроснабжение потребителей резервными источниками электроэнергии.

«Для предотвращения и оперативного устранения аварийных ситуаций на круглосуточном дежурстве в компании находится 66 бригад. При вводе режима повышенной готовности при значительном понижении температуры, ухудшении погодных условий дополнительно привлекаются 349 бригад и 568 единиц спецтехники, в том числе 142 передвижные дизельные электростанции», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Всего в 2025 году в Московской области организовано 197 мест проведения крещенских купаний, 77 из них будут обеспечены надежным электроснабжением силами «Мособлэнерго». Все купели в Подмосковье оснащаются безопасными спусками к воде, пунктами обогрева и питания.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.