В Подмосковье усилили борьбу с правонарушениями на территории лесного фонда

В рамках осуществления государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны сотрудники комитета лесного хозяйства Московской области с начала текущего года вынесли 1 378 постановлений об административных правонарушениях на общую сумму 91,495 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Около половины постановлений вынесены за нарушения правил пожарной безопасности в лесу, при этом сумма наложенных штрафов составила 62,221 млн рублей, превысив в 1,5 раза прошлогодние значения.

В настоящее время в доход государства по делам о нарушениях пожарной безопасности взыскано более 40 млн рублей административных штрафов, что в 1,3 раза больше аналогичных показателей 2024 года.

Мероприятия по привлечению к ответственности нарушителей находятся на особом контроле у руководства комитета и будут продолжены.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.