В Подмосковье участники проекта «Капитаны образования» проходят аттестацию

В корпоративном университете развития образования стартовала аттестация участников проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». Будущие управленцы демонстрируют свои лидерские компетенции, а также способность применять инновационный и современный подход к руководству образовательной организацией, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках аттестационной процедуры участники прошли онлайн-тестирование, направленное на проверку знаний принципов управления образовательной организацией и оценку ключевых компетенций. В перечень оцениваемых компетенций входят: системное и стратегическое мышление, лидерство и управление командой, инновационность, способность к ведению переговоров, навыки публичных выступлений и самопрезентации.

Также уделяется внимание управлению конфликтами и самоконтролю, способности к самоанализу и ориентации на развитие, а также постановке личностных и профессиональных целей, планированию и самоорганизации.

Следующим этапом аттестации для участников станет собеседование в Минобразования Московской области.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.