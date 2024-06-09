В Подмосковье суд арестовал подозреваемого в убийстве активиста Еговцева

Подозреваемый в убийстве Еговцева арестован до 7 августа в Подмосковье

Лобненский суд Подмосковья вынес решение об аресте Дмитрия Матвеева, которого подозревают в убийстве заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева, пишет РИА Новости .

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Дмитрия Матвеева меры пресечения в виде заключения под стражу до 7 августа», — сказали в суде.

Антон Еговцев погиб возле своего дома в Лобне в ночь на 7 июня. По данным следствия, злоумышленник нанес ему не менее восьми ударов ножом.

Позднее под подозрение в убийстве попал Дмитрий Матвеев, который с вдовой потерпевшего много лет назад учился в одной школе и был ею одержим.