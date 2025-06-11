В Подмосковье стартует Всероссийский конкурс «Город в деталях: живое наследие», который проводится союзом российских городов и ассоциацией развития территорий при поддержке Минстроя России и в партнерстве с Общественной палатой Российской Федерации, комитетом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по региональной политике и местному самоуправлению Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ), НИУ МГСУ (Московский строительный университет), ассоциацией парков России, ассоциацией производителей посадочного материала, Всероссийским движением «Волонтеры местного самоуправления», Общероссийской организацией «Городские Реновации», центром инноваций муниципальных образований, АНО «Креативная экономика», союзом архитекторов. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Конкурс направлен на выявление и популяризацию локальных объектов городской среды, которые, обладая историко-культурной ценностью, формируют индивидуальный облик российских городов, служат важным элементом сохранения исторической памяти местных сообществ и могут быть интегрированы в проекты благоустройства общественных пространств

Проведение конкурса соответствует задачам, обозначенным в указе президента Российской Федерации от 07.05.2024 No 309, а также способствует достижению целей национального проекта «Инфраструктура для жизни».

К участию в конкурсе приглашаются три категории участников. Физические лица — граждане России, достигшие совершеннолетия, включая активных горожан, краеведов, блогеров, дизайнеров, студентов архитектурных вузов и экспертов по сохранению наследия, которые могут участвовать как индивидуально, так и в составе групп. Юридические лица — некоммерческие организации, включая государственные и муниципальные учреждения образования, культуры и благоустройства, а также общественные объединения. Также к участию приглашаются органы местного самоуправления — администрации и представительные органы муниципальных образований.

Прием заявок осуществляется через официальный сайт конкурса с 3 июня по 1 августа.

Для потенциальных участников 17 июня 2025 года в 14:00 по московскому времени запланирован обучающий методический вебинар в формате видеоконференцсвязи, где будут подробно разъяснены условия участия и требования к конкурсным работам. Информация о ссылке по которой будет проходить вебинар будет размещена на официальной сайте конкурса.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в Перми в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» в августе 2025 года.

Конкурсные работы принимаются в трех форматах. Видеоролики продолжительностью до 3 минут должны быть представлены в формате MP4 размером не более 300 МБ. Фотографии принимаются в форматах JPG, JPEG или PNG с максимальным размером файла 10 МБ. Текстовые эссе объемом до 7 тыс. знаков с пробелами должны быть представлены в формате DOC.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.