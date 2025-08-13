В Подмосковье стартует цикл мастер-классов «Арт-диалог»

С 18 сентября по 25 ноября впервые состоится масштабная серия мастер-классов в рамках областной акции «Арт-диалог», которая направлена на поддержку любительского художественного творчества и повышение профессионального уровня участников акции. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Всего на территории Подмосковья в 27 округах пройдет 56 мастер-классов на базе ведущих любительских коллективов культурно-досуговых учреждений Московской области, имеющих звание «образцовый» или «народный».

На сегодняшний день в клубных формированиях занимаются более 260 тыс. человек. На участие в мастер-классах подано более 700 заявок от руководителей творческих коллективов Домов культуры Подмосковья. Планируемое число участников мастер-классов — свыше 1,5 тыс. человек.

Участникам мастер-классов предоставляется уникальная возможность в очном формате обменяться опытом с ведущими творческими коллективами региона, получить новые знания по всем творческим направлениям и профессиональные консультации по повышению исполнительского мастерства.

Организаторы: министерство культуры и туризма Московской области и органы управления культуры муниципальных образований Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.