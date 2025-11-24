В Подмосковье стартует тестирование маркировки мяса, рыбы и замороженных овощей

В России стартовали пилотные проекты по внедрению системы маркировки средствами идентификации продукции системы «Честный знак», охватывающие новые категории пищевой продукции — мясные изделия, полуфабрикаты и замороженные продукты. Такое решение было утверждено Правительством России и опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Первый эксперимент, стартовавший 24 ноября и запланированный до 28 февраля 2026 года, ориентирован на мясные изделия. В рамках этого проекта производится добровольная и бесплатная маркировка товаров в потребительской упаковке, включая такие категории, как колбасы, субпродукты и мясо птицы. Производители, импортеры, а также организации оптовой и розничной торговли могут принять участие, зарегистрировавшись в системе «Честный знак», подготовив сканеры и онлайн-кассы, а также обучив персонал. Такой подход позволяет участникам заранее протестировать работу системы без риска штрафных санкций за возможные сбои или ошибки.

Второй этап экспериментов расширяет сферу маркировки на полуфабрикаты и замороженные продукты, такие как тушки птицы, замороженная рыба, овощи, фрукты, ягоды и грибы. Точные сроки этого пилотного проекта пока не определены, однако основной целью является разработка и апробация единой модели и порядка нанесения кодов на стеклянную, пластиковую и иные виды упаковки, а также подбор оптимальных технологий маркировки для каждой категории продукции.

В ведомстве отметили, что в регионе действует обязательная маркировка некоторых видов бакалеи — чипсов, сухариков, снеков, соусов, специй, приправ, бульонных кубиков, уксуса. Такие меры реализуются в рамках национальной стратегии по борьбе с незаконным оборотом продукции и защиты прав потребителей, что отражает системный подход к обеспечению честных и безопасных условий на рынке продовольствия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.