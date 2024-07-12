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В Подмосковье стартует онлайн-программа для молодых предпринимателей

22 июля в Подмосковье стартует бесплатная обучающая программа «Школа предпринимательства». Участие могут принять молодые предприниматели региона, планирующие подать заявку на получение гранта. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В рамках обучения предприниматели узнают об оптимизации бизнес-процессов за счет таких инструментов, как внутренний аудит, исследование рынка, конкурентов, целевой аудитории и текущего пути клиента.

Программа пройдет онлайн с 22 по 25 июля.

Чтобы принять участие в обучении необходимо зарегистрироваться до 19 июля 15:00.

Организатор обучения — центр «Мой бизнес» Московской области, созданный в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.