В Подмосковье стартовали соревнования профмастерства среди электромонтеров

На учебном полигоне «Мособлэнерго» в Ликино-Дулево Орехово-Зуевского г. о. стартовали соревнования профессионального мастерства среди электромонтеров, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В честь открытия соревнований был торжественно поднят флаг «Мособлэнерго». Руководители компании приветствовали участников мероприятия и пожелали командам успехов в прохождении этапов.

В ближайшие дни энергетикам предстоит пройти 6 испытаний. Команды принимают участие в соревнованиях составом из 5 человек. Представители филиалов будут состязаться в нескольких видах задач, входящих в стандартный набор для подобных региональных и международных соревнований. Испытания связаны с профилактикой травматизма и повышением профессиональной подготовки работников, обслуживающих электроустановки распределительных сетей Московской области. Среди этапов: проверка знаний, освобождение пострадавшего от действия электрического тока в траншее кабельной линии 10 кВ и оказание первой медицинской помощи, определение места повреждения линии 6 кВ, тушение пожара на подстанции, проверка отсутствия напряжения на кабельной линии и работа диспетчера.

Соревнования профессионального мастерства «Мособлэнерго» — одна из крупнейших проверок уровня компетенций энергетиков Московской области, в которой им предстоит демонстрация своих умений и навыков на практике. Победители получат кубки, грамоты и ценные призы.

Отдельный этап соревнований профессионального мастерства среди студентов образовательных организаций среднего профессионального образования Московской области состоялся 20 сентября. Будущие энергетики прошли испытания, приближенные к заданиям основных соревнований.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.