сегодня в 15:47

В Подмосковье стартовала регистрация на V национальную премию «Дигория»

Цель премии – выявление и поощрение лучших молодых специалистов социально-гуманитарного профиля, ведущих свою деятельность в общественно-политической сфере.

Премия вручается по 3 номинациям:

«Политические исследования» – вручается за достижения в фундаментальных и прикладных исследованиях в области общественно- политических наук;

«Политические технологии» – вручается за разработку и внедрение новых технологических решений в рамках политических и электоральных кампаний;

«Политические коммуникации» – вручается за содействие стратегическому развитию коммуникаций в политической сфере.

Номинантами премии могут стать дипломированные специалисты политических профессий, аспиранты, ученые и исследователи в области социально – гуманитарных наук в возрасте до 35 лет включительно.

Для участия в премии необходимо подать заявку через регистрационную форму на официальном сайте Платформы «Дигория» (https://digoriya.ru/award).

Прием заявок проводится до 23:59 (по московскому времени) 27 октября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.