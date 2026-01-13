В Подмосковье стартовала регистрация на онлайн-олимпиаду по английскому для школьников

Регистрация на онлайн-олимпиаду по английскому языку для учеников 1–4 классов из Подмосковья открылась 12 января, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Онлайн-олимпиада по английскому языку для школьников 1–4 классов пройдет в Подмосковье с 16 по 26 января. Организатором выступает областная гимназия имени Е. М. Примакова. Участники смогут приступить к выполнению заданий в любой день в указанный период, на выполнение отводится 90 минут. За каждое задание начисляются баллы, которые суммируются по итогам олимпиады.

Директор гимназии Майя Майсурадзе отметила, что олимпиада не является соревнованием, а направлена на то, чтобы показать младшим школьникам увлекательность изучения английского языка. По ее словам, учителя подготовили интересные задания, а каждый участник получит диплом.

Регистрация открыта до 26 января, ознакомиться с положением можно на сайте олимпиады. Итоги подведут с 16 по 24 февраля 2026 года. В прошлом учебном году в олимпиаде участвовали более 13 тысяч школьников из 68 регионов России.

Вопросы по участию принимаются по электронной почте: ProSkills@primakov.school.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.