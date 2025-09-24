В Подмосковье стартовала новая программа подготовки универсальных педагогов

С нового учебного года в Государственном социально-гуманитарном университете (ГСГУ) реализуется новая образовательная программа, нацеленная на обеспечение школ Московской области квалифицированными педагогическими кадрами. Инициатива позволит готовить специалистов, способных преподавать несколько дисциплин. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В рамках программы студенты вуза, получающие образование по различным направлениям подготовки, смогут пройти обучение методике преподавания математики в общеобразовательных учреждениях. Это позволит расширить их профессиональный профиль и сформировать компетенции универсального педагога.

Пилотной группой проекта стали студенты пятого курса факультета математики, физики, химии и информатики (ФМФХИ). Первыми к программе подключились будущие IT-специалисты, физики и химики — всего 31 человек.

На текущем этапе к обучению присоединились еще 69 студентов из числа обучающихся на педагогическом, социально-педагогическом, техническом, физико-инженерном, филологическом и экономическом факультетах.

Общая численность студентов ГСГУ, проходящих подготовку для преподавания математики в школах региона, в настоящее время составляет 100 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.