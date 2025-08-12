В Подмосковье стартовала 20 неделя Экоигр

На территории Московской области продолжаются Экологические игры 2025. С начала проекта к соревнованиям присоединились более 1,9 тыс. жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Что ждет участников игры на 20-й неделе?

С 11 по 17 августа участникам необходимо найти пункт приема тетрапак на карте «Уберу» в мобильном приложении и сделать фото при сдаче. Требования к фото: на фоне пункта, подтверждающее факт сдачи, а также фото со специальным жестом «также на фоне пункта приема. Фото нужно прислать с указанием e-mail, который использовался при регистрации в приложении „Уберу“.

Каждый участник накапливает экоины за выполненные задания. Чем их больше, тем выше шанс получить приз.

Финал Экологических игр уже близок — 21 сентября.

«Впервые запускаем в Подмосковье цифровое приложение в виде экологических игр. В таком необычном и интересном формате будем приобщать жителей к раздельному сбору отходов и экологически ответственному отношению к природным ресурсам. Разработчики придумали серию несложных, но полезных заданий. Выполняя их, участники автоматически вольются в экологическую повестку», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Желающие могут присоединиться прямо сейчас — подробнее на официальном сайте игр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.