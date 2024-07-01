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В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в премии «Наследие нации — 2024»

В Московской области объявлен старт прием заявок на участие в национальной премии «Наследие нации — 2024». Участие в премии открывает новые возможности для развития бизнеса, создания значимых проектов. Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Национальная премия «Наследие Нации» — знаковое событие в области строительства, территориального развития, девелопмента, реставрации, создания дизайн-проектов, развития территорий, меценатства, медиа проектов в сфере культурного наследия, которое направлено на признание, награждение выдающихся достижений и оказывает значительное влияние на будущее России.

Цели премии: повышение общественной значимости: целью премии является повышение общественной значимости деятельности в области сохранения объектов культурного наследия, строительства, благоустройства и развития территорий, а также привлечение внимания к важности и значимости этих направлений для развития страны.

Инициатором премии выступает благотворительный фонд сбережения культурных и духовных ценностей «Наследие Нации» при поддержке: СФ РФ, ВЭБ.РФ, ТПП РФ, ассоциации реставраторов России, Клуба инвесторов в историческую недвижимость, экспертного совета России.

Принять участие в премии смогут авторы проектов, производители работ, меценаты, инвесторы, команды организаторов, эксперты, спонсоры, волонтеры, регионы, производители материалов, авторы инженерных решений, технологий, методик и другие участники, соответствующие заявленным номинациям.

Партнерами премии выступают сенаторский клуб СФ ФС РФ, ОСИГ, Международный центр креативного гостеприимства, «ИНТУРМАРКЕТ», фонд «Уникальная страна», фонд «Белый Ирис», национальный фонд по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризма, фонд «ИННОТЕХ -XXI», органы государственной власти, общественные организации, бизнес, меценаты и благотворители, девелоперы, реставраторы, туристическое и информационное сообщество.

Познакомиться с номинациями, положением о премии, предложениями для спонсоров и подать заявку можно на сайте премии.

Процесс подачи заявок продлится до 12 августа 2024 года.

Церемония награждения победителей пройдет 27 сентября на территории одного из усадебных комплексов в Москве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.